Bolívar: La autopsia reveló que Nadia Montañez murió de un paro cardíaco no traumático

La Sub DDI Bolívar difundió el informe oficial correspondiente a la autopsia practicada sobre el cuerpo de Nadia Elizabet Montañez (39), la mujer que estaba desaparecida desde el 1 de enero y apareció muerta este miércoles en una cuneta a la vera de la RN 226 en inmediaciones del acceso a Bolívar.

En el informe de la SUBDDI Bolívar se indica que según los preliminares de autopsia, la mujer murió a causa de un paro cardíaco no traumático, diagnóstico que quedó establecido ad referéndum de los resultados de las pericias de laboratorio.

El procedimiento se llevó a cabo en la Morgue del Hospital de Bolívar, a partir de las 20 horas, y estuvo a cargo del Dr. Ezequiel Terrera, integrante del Cuerpo Médico Policial.

De acuerdo al parte de prensa, la labor médica incluyó examen físico y estudios de imagen mediante tomógrafo, sin que se detectaran elementos compatibles con una muerte violenta.

El informe también señala que el estado del cuerpo era coincidente con el tiempo de desaparición de la mujer.

Según se indicó, por directivas de la Fiscalía interviniente, este jueves una comisión policial trasladará las muestras obtenidas a sede pericial, donde se iniciarán los análisis de laboratorio que permitirán confirmar o complementar el diagnóstico preliminar.

Finalmente, el comunicado oficial precisó que los familiares de Montañez fueron informados previamente en sede policial sobre los resultados de la autopsia, por parte de la Jefatura de la Sub DDI Bolívar y de la Estación de Policía de Seguridad Departamental Bolívar.