Nicolás Lareu es nuevo jugador de El Fortín

Ph: Emblema Deportivo

El Fortín confirmó la incorporación de Nicolás Lareu para la temporada 2026. El volante se sumará al plantel que conduce Miguel Diorio, que tendrá como primer objetivo el Torneo Interligas.

Lareu viene de disputar el Torneo Regional Amateur con la camiseta de Ferro y retorna a la institución, donde ya tuvo un paso destacado. En su etapa anterior integró el plantel que logró el ascenso al Argentino B en 2018, uno de los hitos deportivos más importantes en la historia del club.

En paralelo, la dirigencia anunció la incorporación de Cristian Franciskovich como preparador físico del primer plantel.

El profesional estará a cargo de la preparación física durante toda la temporada 2026.