Se puso en marcha el campeonato argentino de ruta en Olavarría
Fotos: UCRA
Desde este martes, la ciudad de Olavarría es sede del Campeonato Argentino de Ruta para las categorías Master y Elite II, tanto en damas como en varones. El evento cuenta con la organización de la Asociación Olavarría Centro de Ciclismo y la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta (FACPyR).
Las actividades administrativas comenzaron en el Centro Cultural «San José», donde se llevó a cabo la ratificación de inscripciones, verificación de licencias y el congresillo técnico. Durante estas primeras horas, ciclistas de distintos puntos del país se acercaron para completar los trámites obligatorios previos a la competencia.
La acción deportiva se concentrará en el Autódromo Hermanos Emiliozzi, escenario elegido para las pruebas de línea y de contrarreloj individual (CRI).
A continuación, los ganadores de cada categoría en la especialidad de tiempo:
Ganadores de la contrarreloj individual (cri)
- Damas +60 años: María Filomena Magallanes (Mendocina) con un tiempo de 17:51.
- Damas 50 a 59 años: María Elena Potis (Olavarría Centro) con un tiempo de 16:51.
- Damas 40 a 49 años: Yanina Acosta (Entrerriana) con un tiempo de 15:52.
- Damas 30 a 39 años: María Luján Iara (Oeste Riojano) con un tiempo de 24:33.
- Categoría Master E2: Mario Julio García (Santafesina) con un tiempo de 16:51.
- Categoría Master E1: Juan Carlos Haedo (Mendocina) con un tiempo de 16:35.
- Categoría Master D2: José Luis Polidori (Juninense) con un tiempo de 14:48.
- Categoría Master D1: Adrián García (Metropolitana) con un tiempo de 14:10.
- Categoría Master C2: Ricardo Iriberri (Santafesina) con un tiempo de 21:05.
- Categoría Master C1: Darío Pagliaricci (Olavarría Centro) con un tiempo de 20:30.
- Categoría Master B2: Daniel Ayçaguer (Olavarría Centro) con un tiempo de 27:35.
- Categoría Master B1: Roberto Washington (Sanjuanina) con un tiempo de 26:40.
- Categoría Master A2: Javier López (Metropolitana) con un tiempo de 26:33.
- Categoría Master A1: Leonardo Ferreira (Cordobesa) con un tiempo de 25:55.
- Categoría Elite II: Carlos Giuliani (Mar y Sierras) con un tiempo de 20:15.
Cronograma para el jueves 23 de abril
Tras la coronación de los especialistas en el cronómetro, este jueves comenzarán las competencias de pelotón en el circuito de 4.117 metros:
- 09:00: Pelotón Master E2 (37 KM).
- 10:30: Pelotón Master E1 (37 KM).
- 11:45: Pelotón Damas (+60 y 50-59 años) (37 KM).
- 13:30: Pelotón Master D2 (49 KM).
- 15:30: Pelotón Master D1 (49 KM).
Cronograma de las próximas jornadas
De acuerdo con el programa oficial, la actividad continuará de la siguiente manera:
- Jueves 23 de abril: Desde las 8:00 se realizarán las pruebas de pelotón para las categorías E1, E2, Damas (50 a 59 y +60 años), D2 y D1, cubriendo distancias de entre 37 y 49 kilómetros.
- Viernes 24 de abril: La jornada iniciará a las 9:00 con las categorías Damas (40 a 49 y 30 a 39 años) y los pelotones C2 y C1, que recorrerán hasta 70 kilómetros en el circuito de 4.117 metros.
- Sábado 25 de abril: Se destaca la participación de las categorías Elite II y las divisiones B1 y B2.
- Domingo 26 de abril: El cierre del campeonato estará a cargo de las categorías Master A1 y A2, con las pruebas de mayor extensión.
Al finalizar cada categoría, se procederá a la realización de los podios y la entrega de premios en el mismo predio del autódromo.