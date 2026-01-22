Valentín Pompei dirigirá una de las semifinales del Regional Amateur

El Consejo Federal dio a conocer el programa oficial de los encuentros de semifinales, partidos de vuelta, correspondientes a la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur.

En ese marco, habrá presencia olavarriense en la terna arbitral. Valentín Pompei fue designado como árbitro principal del encuentro entre Atlético Ayacucho y Ferro de General Pico.

El partido se jugará el próximo domingo desde las 19. Pompei estará acompañado por los asistentes Lautaro Bessia y Agustina Loos, mientras que Nicolás Moreno se desempeñará como cuarto árbitro.