Regional Amateur: Juan Nebbietti el árbitro para Racing – Atlético Villa Gesell

El próximo domingo, Racing recibirá a Atlético Villa Gesell en el partido de vuelta de las semifinales de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur.

El encuentro se jugará desde las 20.30 en Olavarría. En ese marco, el Consejo Federal dio a conocer el cuarteto arbitral que llegará a la ciudad.

El árbitro principal será Juan Nebbietti, de Río Colorado. Estará acompañado por Emiliano Bustos, también de Río Colorado, y Juan Vega, de Bahía Blanca. El cuarto árbitro será Franco Yatzky, de Bahía Blanca.

El representante de la ciudad se jugará el pasaje a la final de la Región Pampeana Sur. Desde la Liga de Fútbol de Olavarría invitan a acompañar a Racing en un partido decisivo.