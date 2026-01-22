Julián Abad y sus charlas con Wesner: «me siento escuchado, pero después no resuelven»

El empresario Julián Abad fue parte de CoNverSo el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias.

Durante el desarrollo de una extensa entrevista, Julián Abad reconoció que habla (y mucho) con el intendente municipal Maximiliano Wesner y con el ex diputado César Valicenti.

«Las charlas van de cómo veo Olavarría, me llama cada tanto. Él y César Valicenti. Le doy el mismo panorama que yo estoy dando en esta nota, no tengo doble discurso», dijo Abad sobre esas charlas.

El empresario agregó, «me siento escuchado, pero después no resuelven» y contó una experiencia en que Maximiliano Wesner lo invitó a una reunión y le propuso hablar. «Se equivocó, porque dije todo lo que pensaba.»