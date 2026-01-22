Julián Abad en CoNverSo: «Ser candidato a Intendente está en pausa, no lo descarto»
El empresario fue protagonista del episodio N° 42 de CoNverSo. Al ser consultado sobre si volvería a política afirmó: «no es el momento». De todas maneras sostuvo que para construir algo nuevo sería en La Libertad Avanza.
El empresario Julián Abad, fundador y dueño de El Quebracho, fue parte del episodio N° 42 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias.
Abad realizó durante la charla un profundo recorrido de su vida empresarial y además no dudó en ahondar en temas de la política y la realidad institucional de Olavarría.
Julián Abad, además de empresario, décadas atrás ocupó lugares preponderantes dentro de instituciones importantes de Olavarría. Fue presidente de la Cámara Empresaria, Vicepresidente de la Sociedad Rural y presidente el Consejo de Administración de Coopelectric.
También habló de su decisión de fundar el PRO en Olavarría sobre lo que dijo, «me estafaron» y contó, «me estafaron los que vinieron a hacer la política que que me hicieron poner una plata que yo no tenía que poner.»
«Ser candidato a Intendente de Olavarría está en pausa, no lo descarto», afirmó Julián Abad quien además aprovechó para decir que el lugar para «construir algo» es La Libertad Avanza. Más allá de eso señaló que para hacer algo «no hace falta ser Intendente» y aseguró que él lleva adelante acciones en ese sentido.
La vuelta a la política, dijo, está supeditada a su actualidad empresarial la que aseguró está en plena expansión.
«Está haciendo lo que todos sabíamos que tenía que hacer»; dijo sobre el presidente Javier Milei aunque de todas maneras aclaró, «quiero verlo caminar, quiero verlo correr, quiero verlo. Recién está empezando.»
Julián Abad habló de la reforma laboral que promueve Milei y señaló, «acá hay que terminar con la industria del juicio» y mencionó casos que conoce de gente que se ha «fundido» por juicios laborales.
Su paso por las instituciones
Su recorrido institucional lo avalan para analizar la actualidad de las instituciones de la ciudad. Al hablar de Coopelectric, en el contexto actual de la Cooperativa, Julián Abad recordó: «yo agarré una cooperativa endeudada, que hoy está mucho peor, pero en ese momento el déficit era 1.600.000 pesos; en menos de un año quedó en 600.000 y están los papeles, y era para dejarla en cero pero me tuve que ir.»
Al hablar de los motivos que significaron su salida de Coopelectric aseguró: «me fui porque había negocios para terceros y yo no permito eso, no me gusta y no lo voy a hacer nunca» y mencionó, «algunos los corté, pero cuando iba por el resto para que quedara en cero, lo hablé con el Consejo de Administración. Cuando fuimos a la mesa para votar lo que yo quería hacer, no me acompañaron.»
De inmediato – contó Abad – se dirigió a la Cámara Empresaria (cuándo también era presidente) y presentó su renuncia a Coopelectric.
«No puedo perder el tiempo. Lo intenté y corté; de hecho, de 1.600.000 pesos el déficit quedó en 600 o 550. Yo no aumenté la tarifa ni puse un sistema de recaudación extra para poder mantener ese gasto fijo o ese costo, lo mostré y está mostrado en los papeles», dijo.
«Mira ahora como está Coopelectric», dijo para concluir con el tema.
«A la Cámara Empresaria le di un impulso que la Cámara Empresaria no tenía, eso a mí me da orgullo», recordó también sobre su pase en esa institución que encabezó durante casi dos décadas.
Julián Abad dijo, «yo lo que noto es que a los jovenes no les interesa, hay una carencia de jovenes. Yo para la Cámara Empresaria tuve llamados para volver a incursionar, pero yo ya cumplí.»