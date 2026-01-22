Julián Abad en CoNverSo: «Ser candidato a Intendente está en pausa, no lo descarto»

El empresario Julián Abad, fundador y dueño de El Quebracho, fue parte del episodio N° 42 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias.

Abad realizó durante la charla un profundo recorrido de su vida empresarial y además no dudó en ahondar en temas de la política y la realidad institucional de Olavarría.

Julián Abad, además de empresario, décadas atrás ocupó lugares preponderantes dentro de instituciones importantes de Olavarría. Fue presidente de la Cámara Empresaria, Vicepresidente de la Sociedad Rural y presidente el Consejo de Administración de Coopelectric.

También habló de su decisión de fundar el PRO en Olavarría sobre lo que dijo, «me estafaron» y contó, «me estafaron los que vinieron a hacer la política que que me hicieron poner una plata que yo no tenía que poner.»

«Ser candidato a Intendente de Olavarría está en pausa, no lo descarto», afirmó Julián Abad quien además aprovechó para decir que el lugar para «construir algo» es La Libertad Avanza. Más allá de eso señaló que para hacer algo «no hace falta ser Intendente» y aseguró que él lleva adelante acciones en ese sentido.

La vuelta a la política, dijo, está supeditada a su actualidad empresarial la que aseguró está en plena expansión.

«Está haciendo lo que todos sabíamos que tenía que hacer»; dijo sobre el presidente Javier Milei aunque de todas maneras aclaró, «quiero verlo caminar, quiero verlo correr, quiero verlo. Recién está empezando.»