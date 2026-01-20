Julián Abad en CoNverSo: “Mi orgullo más grande es generar una fuente de trabajo”

El empresario Julián Abad será protagonista de una nueva entrega del ciclo de entrevistas CoNverSo, conducido por el periodista Fabricio Lucio en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

El estreno está programado para este miércoles 22 de enero a las 20 horas.

En la charla, repasará su trayectoria laboral, su mirada sobre Olavarría y su paso por distintas instituciones de la ciudad.

Abad cuenta que comenzó a trabajar a los 12 años como cadete y que, desde muy joven, atravesó distintos oficios: corralón de rurales, carnicería y vendedor de café, actividad que lo llevaba a caminar hasta 300 cuadras por día. A los 15 años se trasladó a Misiones, donde trabajó en la administración de una empresa maderera y despertó su interés por el rubro. En 1979 fundó El Quebracho, empresa que mantiene hasta la actualidad.

Al referirse a su presente, destacará que hoy cuenta con más de 60 empleados directos, distribuidos en distintas unidades de negocio vinculadas al sector agropecuario, el transporte y el comercio. En ese marco, afirmará: “Me siento muy bien generando empleo”, y subrayará su compromiso con el pago de salarios: «yo el día 31 tengo que tener la plata para los sueldos.»

Durante la entrevista también abordó su rol dirigencial. Fue presidente de la Cámara Empresaria, de Coopelectric y de la Fundación Ganadera, además de vicepresidente de la Sociedad Rural. Sobre su salida de la cooperativa eléctrica explicará: “Me tuve que ir porque había negocios que eran para terceros y yo no permito eso”.

En relación con la actualidad de la ciudad, Abad se mostrará crítico con el funcionamiento de varias instituciones y con el estado de la infraestructura urbana y rural. Sostendrá que “muchas instituciones de Olavarría se han venido abajo” y señalará deficiencias en calles, cloacas y caminos rurales. Consultado sobre su futuro político, indicará que una eventual candidatura a intendente “está en pausa”, aunque no descartará la posibilidad de colaborar con la gestión de la ciudad.

