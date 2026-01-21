Salud pública: Hilario Galli cuestionó cifras oficiales y alertó por la caída de atenciones en el Hospital Municipal

El concejal del PRO, Hilario Galli, cuestionó los datos difundidos por el Municipio de Olavarría sobre la cantidad de atenciones del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” y advirtió sobre una fuerte caída en las prestaciones, además de expresar su preocupación por recientes renuncias de profesionales de salud.

Cuadro publicado por el concejal Galli.

En un posteo en la red social X, Galli analizó los números publicados por el Ejecutivo local, que destacaron que el centro asistencial había atendido “más de 800 mil consultas y realizado más de 5 mil cirugías” durante 2025. Según el edil, si bien la cifra puede parecer elevada, “cuando se la compara con el último período informado durante nuestra gestión, implica una caída superior al 30% en la cantidad de atenciones respecto de hace apenas dos años.»

A partir de esa comparación, Galli sostuvo que la evolución de los principales indicadores no respalda el mensaje de mejora sostenida, y responsabilizó a la actual gestión por un supuesto deterioro en el sistema de salud local.

Asimismo, el concejal señaló que en los últimos días se produjo la renuncia de dos profesionales del laboratorio del Hospital Municipal, y advirtió que estos casos no son aislados. En este sentido remarcó que “estas salidas se suman a varias otras renuncias producidas en distintos servicios a lo largo de los últimos años”.

Galli añadió que, a su juicio, la situación no se limita a la pérdida de recursos humanos, sino que tiene impactos concretos en la atención sanitaria: “Lejos del relato oficial, el deterioro de la gestión no se expresa únicamente en la pérdida de recursos humanos. Tiene consecuencias concretas: menos profesionales, menos prestaciones, y como resultado directo, menos recursos que ingresan al sistema de salud y a Olavarría.»