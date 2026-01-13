Cierre 2025: El Hospital atendió más de 800 mil consultas y realizó más de 5000 cirugías

El Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” cerró el 2025 con cifras que confirman su rol central en el sistema de salud pública de Olavarría y de toda la región.

De manera oficial, se informó que el nosocomio atendió a más de 800 mil pacientes, registró alrededor de 9 mil internaciones y realizó más de 5 mil cirugías, consolidándose como el principal centro de referencia sanitaria del centro bonaerense.

La magnitud de la atención alcanza tanto al sector de adultos como a pediatría y neonatología, con un equipo integrado por más de 300 profesionales que brindan cobertura en 52 especialidades médicas.

En paralelo al volumen de atención, durante 2025 el Hospital Municipal atravesó un proceso sostenido de fortalecimiento en infraestructura y tecnología médica, en el marco del Plan Municipal de Inversión impulsado por la actual gestión. En total, se destinaron más de 1.100 millones de pesos, discriminados en $414.158.520 para la adquisición de equipamiento y $708.322.080 para obras y remodelaciones.

Las inversiones tuvieron como objetivos centrales mejorar la calidad y la seguridad de la atención, reducir derivaciones por falta de equipamiento, actualizar tecnología obsoleta y reforzar servicios estratégicos como imágenes, quirófanos y terapia intensiva.

Una de las obras más relevantes fue la construcción e inauguración de un nuevo piso en el sector de internación de cuidados moderados, que permitió sumar 16 camas con tecnología de última generación, optimizar la capacidad de respuesta y ofrecer mejores condiciones de internación tanto para pacientes como para el personal de salud.

Además, el sector de Cuidados Moderados fue reabierto tras haber permanecido cerrado desde 2022, gracias a trabajos realizados íntegramente por el área de Mantenimiento del Hospital Municipal. La obra, con una inversión cercana a los 500 millones de pesos, permitió incorporar más de 30 camas a la capacidad operativa, junto con la recuperación y adquisición de mobiliario, sillas y ambientes adaptados a las normas actuales de bioseguridad y seguridad del paciente.

Otro de los hitos destacados fue la reactivación de la Cámara Hiperbárica, un servicio clave para la recuperación de diversas patologías. El equipamiento había quedado fuera de funcionamiento en 2020 por falta de mantenimiento y hoy vuelve a estar operativo, convirtiendo al Hospital Municipal en uno de los pocos efectores —públicos y privados— de toda la región que cuenta con este tipo de tecnología.

En la misma línea, el área de Laboratorio y Farmacia fue puesta en valor y reacondicionada, lo que permitió retomar la producción de medicamentos comprimidos, una actividad que no se realizaba desde 2018. En este sector se incorporó equipamiento específico, entre el que se destaca una dosificadora monodosis, con una inversión de $50.388.000.

Las mejoras alcanzaron a la totalidad del edificio hospitalario, con trabajos de embellecimiento y reacondicionamiento en pasillos, luminarias, patios, instalaciones, impermeabilizaciones y aberturas, mejorando tanto la funcionalidad como las condiciones generales de atención.

En cuanto a equipamiento médico, durante 2025 se incorporaron dispositivos clave para distintas áreas del hospital, entre ellos: