Aprehendieron a un hombre por «desobediencia» en el Parque Sur

Un hombre de 29 años fue aprehendido en inmediaciones del Parque Sur, tras constatarse el incumplimiento de una medida judicial vigente en el marco de una causa por violencia de género.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una presunta discusión entre una pareja dentro de un vehículo, en la intersección de avenida Avellaneda y el arroyo Tapalqué.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a un hombre y una mujer que se encontraban en el interior del rodado.

Ambos manifestaron que estaban conversando para “arreglar cuestiones personales”, sin embargo, al ser cursados los datos por el sistema, se constató que entre ambas personas rige una restricción de acercamiento mutua, dispuesta en una causa caratulada como Protección contra la Violencia Familiar (Ley 12.569), con intervención del Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del hombre por el delito de desobediencia, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7.