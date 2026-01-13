Participación: Daniel Ernesto Cassano (Q.E.P.D)

Desde nuestro Sindicato de Luz y Fuerza lamentamos profundamente informar el fallecimiento del compañero Daniel Cassano. Daniel fue parte importante de nuestra organización, representando durante muchos años al Sindicato en la actividad de fútbol, participando en los distintos Campeonatos Oscar Smith, dejando una huella imborrable por su compromiso, compañerismo y dedicación.



Acompañamos con profundo pesar a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias.



Asimismo, informamos que a raíz de este triste suceso, el día de hoy a partir de las 10:00 hs el Sindicato permanecerá cerrado, manteniéndose guardia activa en la Obra Social para atender cualquier necesidad urgente. QEPD, compañero Daniel Cassano.