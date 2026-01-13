Rubén «Lolo» Istillarte confirmado como DT de Ferro

Ph: Fotografías Verito.

Fuente: Emblema Deportivo

En las últimas horas, el club Ferro de Olavarría confirmó a Rubén «Lolo» Istillarte como nuevo Director Técnico del primer equipo carbonero. Estará acompañado por Atilio Aresi como Asistente y el Profesor Mario Vázquez se hará cargo de la preparación física.

Tras la salida de Gustavo Liggerini al frente de los planteles superiores del fútbol de Ferro Carril Sud, la dirigencia optó por designar a Rubén Istillarte para ocupar su lugar.

El «Lolo», tal su apodo, tiene un vasto recorrido en el fútbol y ha trabajado con técnicos de la tala de Jorge Izquierdo y Juan Alfonsín, entre otros.

Comenzarían con la pre- temporada los primeros días de febrero.

Se especulaba también con Enzo Suárez ( Coordinador de las Inferiores), quien en redes sociales se despidió de la entidad carbonera.