En medio de una profunda crisis, Canteras Piatti presentó un concurso preventivo

En medio de una brutal paralización de la obra pública nacional y con índices de caída de la producción históricos Canteras Piatti inició un proceso que terminaría en un concurso de acreedores.

Distintas fuentes consultaron el inicio del proceso que tramita en un Juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se presentó el 27 de noviembre del año pasado.

«Tenía una muy grande con los bancos», señaló a En Línea Noticias una fuente que se encuentra cercana al proceso.

Si bien no es oficial se pudo saber que el pasivo que arrastra la empresa Piatti es comparable con un mes de facturación. Piatti, además de las entidades bancarias, le debe también a proveedores de Olavarría, entre ellos Coopelectric y empresas privadas.

La misma fuente manifestó que las empresas del sector, Piatti incluida, no están «vendiendo absolutamente nada» y eso provoca que se acumulen diversas deudas.

Canteras Piatti había atravesado un proceso similar en el año 2002, un año marcado por grandes inconvenientes macroeconómicos.

Los detalles del concurso iniciado por Piatti no se conocen en detalles aunque también es cierto que allegados a la empresa señalaron que hay una perspectiva de reactivación con motivo de la próximas licitaciones de rutas que encara el gobierno nacional.

En el mes de febrero, vale señalar, se realizaría la licitación de varias rutas entre ellas la 3 y 226.