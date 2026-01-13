Eduardo Martin es el nuevo presidente de Sociedad Española

A fines de 2025 se concretó la renovación de autoridades de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Olavarría. La nueva Comisión Directiva ya se encuentra en funciones y trabaja en distintas propuestas con el objetivo central de promover y visibilizar la cultura española en la ciudad, con un fuerte énfasis en el trabajo comunitario.

La entidad quedó conformada con Eduardo Martin como presidente, acompañado por Josefa Castaño en la vicepresidencia; Isabel Giménez como secretaria; Vanina Di María como prosecretaria; Ricardo De Beláustegui como tesorero y Ángel Bernardo Olaechea como protesorero.

Como vocales titulares fueron designados Rosana Pereira, Beatriz Cunioli, María Sol López Flores, Jaime De Beláustegui y Melisa Chillón, mientras que como vocales suplentes integran la comisión María Isabel Rasquin, Karina Domínguez, Lucrecia Scarcella, Piedad Castaño y Anabella Sciales.

En el área de control, los revisores de cuentas titulares son Gustavo Parra y Marcelo Toledo, y como suplentes fueron designadas Gisela Melon y Silvia Todesco.

Desde la institución señalaron que la nueva gestión apunta a fortalecer la identidad de la cultura española, convocando a la participación activa tanto de los socios como de quienes deseen sumarse a este nuevo desafío. En ese marco, ya se conformó la Subcomisión de Cultura y Eventos, que se encuentra trabajando en la programación de actividades para el presente año.

Además, se avanza en la conformación de otras subcomisiones que abordarán distintas temáticas planteadas por los socios y que permitirán optimizar el uso de las instalaciones de la entidad.

La Sociedad Española de Socorros Mutuos de Olavarría fue creada el 6 de diciembre de 1884, con el objetivo de brindar asistencia a los connacionales que enfrentaban el desarraigo y un nuevo comienzo lejos de su tierra. La actual conducción remarcó que el desafío es honrar esa historia y proyectarla hacia el futuro.