Argentina y Cabo Verde: la historia del Negrito Manuel, el vínculo que une a ambos países desde hace casi 400 años

Mientras Argentina y Cabo Verde se preparan para enfrentarse en el Mundial, existe un lazo histórico que une a ambos países desde hace casi cuatro siglos. Se trata de la figura de Manuel Costa de los Ríos, conocido como el «Negrito Manuel», un esclavo nacido en el actual territorio de Cabo Verde que quedó ligado para siempre a la historia de la Virgen de Luján, patrona de Argentina.

La historia se remonta a 1630, cuando una imagen de la Inmaculada Concepción era trasladada desde Brasil con destino a Santiago del Estero. Según la tradición católica, la carreta que la transportaba quedó detenida a orillas del río Luján y los bueyes solo reanudaron la marcha cuando fue retirada una de las cajas. Al abrirla, descubrieron que contenía la imagen mariana, interpretándose que ese era el lugar donde debía permanecer.

Entre quienes presenciaron ese episodio se encontraba Manuel Costa de los Ríos. Había llegado al Río de la Plata como esclavo desde Brasil, aunque era oriundo de Cabo Verde, y recibió el encargo de custodiar la imagen, tarea que desempeñó durante más de cincuenta años.

Con el paso del tiempo, cuando la imagen fue trasladada a la estancia de Ana de Matos, donde actualmente se levanta la Basílica de Luján, Manuel continuó junto a ella. La documentación de la época registró que había sido adquirido para seguir al servicio de la Virgen, motivo por el cual se le atribuye la frase: «Soy de la Virgen nomás».

De acuerdo con la tradición, Manuel recibió durante décadas a los peregrinos, relató el episodio considerado milagroso y asistió a los enfermos que llegaban al lugar.

Falleció en 1686 y actualmente la Iglesia Católica le reconoce el título de Siervo de Dios, primer paso dentro del proceso de canonización. Sus restos descansan a pocos metros de la Basílica de Luján, donde su figura continúa siendo recordada como uno de los protagonistas de los orígenes de la principal advocación mariana de la Argentina.

Así, mucho antes de cualquier encuentro deportivo entre ambas naciones, Argentina y Cabo Verde ya compartían un vínculo histórico marcado por la figura del Negrito Manuel y los orígenes de la devoción a la Virgen de Luján.