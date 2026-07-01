RP N° 51: Dos camiones chocaron por alcance en inmediaciones de San Jacinto

Fotos: Mauricio Latorre:

Un choque por alcance entre dos camiones se registró este martes sobre la ruta provincial 51, en inmediaciones de San Jacinto.

Se indicó que el hecho de tránsito se produjo en sentido Olavarría-Laprida.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando el camión que iba adelante disminuyó la velocidad al atravesar el paso a nivel, debido al pésimo estado de la ruta en ese sector. En esas circunstancias, el segundo camión no logró detener su marcha y lo impactó desde atrás.

Como consecuencia de la colisión, el camión que circulaba detrás sufrió daños en la parte frontal y la rotura del parabrisas.

El conductor de ese vehículo manifestó encontrarse muy nervioso tras el siniestro y refirió diversos dolores, por lo que fue asistido y trasladado al Hospital Municipal, sólo por precaución.

En tanto, el conductor del camión que circulaba adelante continuó su viaje, ya que no habría advertido el impacto.

Posteriormente, otro transportista que pasaba por el lugar colaboró a pedido de la Policía para retirar el camión siniestrado y liberar la calzada.

En el lugar trabajó la Unidad N° 15 del Cuartel Central de Bomberos.