CEMEDA: En una tensa audiencia las autoridades de la clínica ratificaron los despidos

Así se desprende de distintas consultas realizadas por En Línea Noticias en la tarde de este martes.

Las autoridades de la clínica CEMEDA ratificaron este martes los despidos de cinco trabajadores durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en el marco del conflicto laboral que mantiene la institución con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).

El encuentro, del que participaron representantes de ambas partes, estuvo marcado por momentos de fuerte tensión. Durante la audiencia, la representación de la clínica, encabezada por el médico José María Larrechea, sostuvo la postura que había mantenido hasta el momento y ratificó que las desvinculaciones revestían el carácter de despidos con causa.

No obstante, al ser consultada sobre cuáles eran las causas concretas que justificaban esa calificación, la representación empresaria manifestó que no existía una causa específica para las desvinculaciones.

Según quedó expuesto durante la audiencia, el fundamento del encuadre respondía a que, de tratarse de despidos sin causa, correspondería el pago del 100% de la indemnización legal y la empresa contaría con un plazo para efectivizar ese pago.

Esa explicación derivó en uno de los momentos más tensos del encuentro.

Frente a esa postura, se advirtió a la representación empresaria que la persistencia en ese criterio podría derivar en la aplicación de las sanciones correspondientes, además de la intimación al cumplimiento íntegro de las obligaciones indemnizatorias previstas por la normativa vigente.

Otro de los puntos que generó mayor sensibilidad durante la audiencia fue la situación de una de las trabajadoras despedidas, quien padece esclerosis múltiple. En el transcurso del encuentro se planteó el impacto que podría tener la pérdida de la cobertura de salud, aunque tanto Larrechea como la representación legal de la clínica mantuvieron la postura adoptada respecto de las desvinculaciones.

Pese al clima de tensión, las partes acordaron continuar las negociaciones y se dispuso un cuarto intermedio. La empresa presentará este miércoles, a las 12, una nueva propuesta destinada a los trabajadores afectados.

En esta instancia tampoco se dispuso el dictado de la conciliación obligatoria, una alternativa que no fue adoptada en el marco de la estrategia acordada para dar continuidad a las negociaciones.

La voz del Sindicato

El secretario general de ATSA Olavarría, Carlos Manzur, confirmó que la audiencia pasó a un cuarto intermedio de 24 horas y señaló que el gremio rechazó la propuesta indemnizatoria presentada por la clínica, aunque destacó que las negociaciones continúan abiertas.

«CEMEDA despidió cinco trabajadores. Ellos aducen que los despidos obedecen a una reestructuración de la empresa y ofrecieron unas indemnizaciones con las que nosotros no estamos de acuerdo», afirmó.

Manzur explicó que las partes volverán a reunirse este miércoles al mediodía y expresó expectativas de que la empresa mejore la oferta económica. «Mañana veremos con qué propuesta vienen. Creemos que van a levantar el importe de las indemnizaciones», sostuvo.

En paralelo, informó que ATSA convocó para este miércoles a las 8 una asamblea con los trabajadores afectados para informarles el estado de las negociaciones y evaluar las medidas gremiales que podrían adoptarse.

Pese a que no hubo acuerdo en la audiencia, el dirigente destacó que las conversaciones no se interrumpieron. «Hubo propuesta, pero nosotros decíamos que no. Por lo menos hubo acercamiento y hay diálogo, que es lo fundamental», concluyó.