Galli tras la jura de Santilli: “Es un gran día para la Argentina”

El exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, y el diputado provincial Martín Endere participaron este martes en la Casa Rosada del acto de jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Tras la asunción del nuevo ministro coordinador del Gobierno nacional, Galli sostuvo: “Es un gran día para la Argentina, la llegada de Diego a la Jefatura de Gabinete implica un proceso de diálogo y trabajo en nuestro país”.

Por su parte, Endere expresó: “Los que formamos parte del equipo de Diego Santilli sabemos que su vocación siempre fue la de priorizar los proyectos colectivos por sobre los individuales”.

En ese marco, Galli agregó que “vienen días y meses de mucho trabajo que requieren una enorme responsabilidad y dedicación y, desde nuestro lugar, vamos a aportar toda nuestra experiencia para potenciar la gestión”.

Finalmente, el exjefe comunal afirmó: “No tengo dudas que el Colo es uno de los dirigentes más preparados para colaborar con el presidente Milei para llevar adelante la gestión y seguir profundizando los cambios que necesita este país hace décadas”.