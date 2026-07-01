Román Pastore se ganó el viaje a Europa para ver la Formula 1del Automóvil Moto Club Olavarría

Este martes 30 de junio se llevó a cabo el gran sorteo «Viajá a Europa» organizado por el Automóvil Moto Club Olavarría. El evento se desarrolló desde las 19:00 en las instalaciones de Café Mercante, ubicado en Vicente López 2515.

El premio principal consiste en un viaje para dos personas a Europa con todos los gastos pagos para vivir la experiencia de la Fórmula 1. La modalidad del sorteo contempló chances proporcionales para los participantes: quienes abonaron una vez tuvieron una chance, quienes pagaron cinco veces contaron con cinco posibilidades y quienes completaron las doce cuotas accedieron a doce chances. En la base de datos se incluyeron tanto a los suscriptores como a los socios activos de la institución y a los suscriptores de APPS.

El acto contó con la supervisión del escribano Severo Erramouspe, quien constató la legalidad de las acciones. Tras la extracción del cupón, se anunció que el ganador del viaje es Román Pastore, quien recibió la confirmación vía telefónica inmediatamente después de la resolución.

Desde la organización confirmaron que se dará continuidad a la suscripción para la Fórmula 1. Los socios, suscriptores de APPS y activos que deseen mantener el beneficio podrán sumarse a partir del mes que viene para participar por un nuevo viaje que se sorteará el próximo año.