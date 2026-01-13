El presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu realizó declaraciones radiales donde habló respecto a la situación de la Cooperativa y, particularmente el servicios de obras sanitarias.

El eje central fue la decisión de la Cooperativa de no continuar prestando el servicio de Obras Sanitaras y manifestó que luego de la conferencia de prensa no han tenido contacto formal con el Municipio “pero sin dudas es algo que estaremos promoviendo para concretar el proceso de devolución”. Resaltó nuevamente que la decisión se debe a una cuestión netamente económica, y expuso “no podemos seguir sosteniendo la prestación porque es imposible seguir asumiendo un déficit acumulado desde hace mucho tiempo, producto de la inflación y el atraso tarifario”.

Consultado respecto de la posibilidad de poder continuar brindando el servicio, dijo que para eso habría que plantear la revisión del sistema de ingresos vigente en Obras Sanitarias y que también se podría tener en cuenta una cláusula de actualización automática de las tarifas para afrontar los costos, pero esa decisión no depende de la Cooperativa.

Al respecto aclaró “Nosotros no tenemos ningún inconveniente en hablar con el Ejecutivo ni con el Concejo Deliberante, estamos totalmente dispuestos al diálogo. Pero si no tenemos solución en la cuestión económica, no podemos continuar”. Y agregó “No se trata sólo de actualizar la tarifa el mes entrante, sino que además tiene que haber un recupero de lo que la Cooperativa ha perdido durante este tiempo para sostener el servicio”. Respecto de cómo se recuperaría esta pérdida Aramburu explicó que eso sería posible con la implementación de un subsidio o un monto a incluir en la factura.

En caso de que se efectivice la devolución, dejó en claro que se trata de un proceso, por lo tanto no será inmediato y por eso no puede hablarse de plazos concretos.

Respecto a la posibilidad de judicialización expuso que no se llegaría a esa instancia, ya que se trata de un contrato y si una de las partes decide no continuar, es suficiente para finalizarlo.

Durante la entrevista también fue consultado acerca del Servicio Eléctrico, y de cómo impactará la reducción de los subsidios en las facturas y aclaró “va a tener un impacto en lo que pagan los socios, ya que aquellos a los que se les quite el subsidio van a pagar más. Esto de más que abonen los socios irá a CAMMESA, a la generadora, pero no a la Cooperativa”. En este sentido agregó “con la boleta de luz pagamos la generación, el transporte, la distribución y los impuestos”. Lo que es el VAD (valor agregado de distribución) no se ve afectado por aquel socio al que le quiten el subsidio, pero la Cooperativa sí se ve afectada, ya que se debe cobrar un valor más alto por la factura, pero lo que recauda la Cooperativa es exactamente el mismo dinero.