Wesner, Landívar y Valicenti recibieron al decano de la Facultad de Derecho de la UNICEN

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, la jefa de Gabinete y diputada provincial, Mercedes Landívar, y el consejero general de Cultura y Educación, César Valicenti, recibieron en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Ezequiel Andrés Valicenti, en un encuentro destinado a fortalecer el diálogo institucional y consolidar una agenda de trabajo conjunta.

Durante la reunión se avanzó en el intercambio de ideas y proyectos, con el objetivo de reafirmar la articulación entre el Municipio y la Casa de Altos Estudios con sede en la vecina ciudad de Azul.

En ese sentido, Wesner puso en valor el vínculo histórico que une a Olavarría con la Facultad de Derecho de la UNICEN, destacando que desde hace décadas la institución ha formado a numerosas generaciones de profesionales del Derecho de la ciudad, consolidándose como una referencia académica para la región.

Asimismo, durante el encuentro se abordó la posibilidad de impulsar acciones de cooperación y trabajo articulado entre ambas instituciones, orientadas a promover propuestas vinculadas a la formación, la extensión universitaria y el intercambio de experiencias en beneficio de la comunidad.

De la actividad también participaron la directora de Planificación Estratégica, Carolina Planes, y el secretario de Extensión y Vinculación de la Facultad de Derecho de la UNICEN, Simón Conforti.