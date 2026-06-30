Wesner y Landivar recibieron al presidente del Colegio de Abogados de Azul

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, recibió este martes al presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, Luciano Capelli, en una reunión institucional realizada en el Palacio San Martín. Del encuentro también participó la jefa de Gabinete del Municipio y diputada provincial, Mercedes Landívar.

Durante la reunión se abordaron distintos temas de interés común vinculados a la articulación entre el Municipio y el Colegio de Abogados, con el objetivo de consolidar canales de diálogo y cooperación entre ambas instituciones.

Según se informó, las partes coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de intercambio para impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan al fortalecimiento institucional y beneficien a la comunidad.

En ese marco, Wesner destacó el valor del trabajo articulado entre el Estado municipal y las instituciones que forman parte de la vida profesional de la región, al considerar que el diálogo permanente y la construcción de agendas compartidas son herramientas fundamentales para el desarrollo de proyectos en común.

Al finalizar el encuentro, ambas partes manifestaron la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación y avanzar en acciones conjuntas.