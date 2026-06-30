Se celebró la fogata de San Pablo en Hinojo con la participación de las escuelas de la localidad

Imágenes: Mauricio Latorre

Se llevó a cabo la celebración de la decimoquinta fogata de San Pablo en la localidad de Hinojo, organizada por el Museo Municipal. La actividad, que coincidió con el decimoquinto aniversario de la institución cumplido el pasado 25 de mayo, se desarrolló en el exterior del edificio debido a que el espacio se encuentra cerrado por problemas edilicios.

Celeste Guasura, integrante del museo, detalló que las fogatas forman parte de las tradiciones que mantienen vivas en la comunidad. Explicó que esta práctica se remonta a los ancestros que las utilizaban para alimentarse y calentarse, y que posteriormente se integraron al calendario religioso entre el 23 y el 30 de junio, abarcando las celebraciones de San Juan, San Pedro y San Pablo.

El evento se realizó por la tarde tras una decisión del área de Cultura de modificar el horario histórico nocturno para evitar las bajas temperaturas. La propuesta contó con el acompañamiento de diversas instituciones educativas locales como la Escuela Media N° 4, la Escuela N° 11, el Jardín de Infantes y el CEC N° 804. Este último estuvo a cargo de la venta de chocolatada y tortas fritas.

La jornada contó con el trabajo de la delegación local en el mantenimiento del parque y la poda de laurel para alimentar el fuego, y con la presencia preventiva del Cuartel N° 3 de Bomberos Voluntarios de Hinojo.