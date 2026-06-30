Proyecto comunitario de Hinojo avanza en el programa Decisión Niñez

Imágenes: Mauricio Latorre

El Centro Complementario 804 de la localidad de Hinojo concretará la instalación de un bebedero en el parque Mitre, tras resultar seleccionado uno de sus grupos en la edición anterior del programa provincial Decisión Niñez. Asimismo, la institución ya se encuentra participando en la nueva convocatoria de este año.

Laura Molina, directora del Centro Complementario 804, explicó los alcances de la iniciativa: «En el marco del programa Decisión Niñez, uno de los grupos de nuestra institución pudo ganar el premio mayor, que se trata de instalar un bebedero en el parque Mitre, porque bueno, en función de poder ampliar algunos beneficios hacia la comunidad».

Por su parte, la secretaria de la institución, Cecilia Vázquez, brindó precisiones sobre el desarrollo y la readecuación del proyecto original: «Este es un proyecto que se viene presentando ya hace tres años y, bueno, el año pasado en realidad tuvimos la dicha de poder ganarlo». Respecto a la ubicación del equipamiento, señaló: «En un primer momento, esto estuvo pensado para la colocación del bebedero en la plaza central de la localidad, pero como el agua no es potable allí, buscamos otro espacio significativo para la comunidad, y va a ser donde se va a realizar».

Vázquez también confirmó que los trabajos técnicos obligatorios ya están coordinados con las autoridades del Municipio: «La delegada de la municipalidad nos dijo que ya está la instalación de agua, así que prontamente vamos a poder tener instalado el bebedero».

Con respecto a la edición actual del programa Decisión Niñez, la secretaria anunció que el centro educativo superó la primera etapa de selección con una nueva propuesta de infraestructura para Hinojo: «Este año nuevamente el grupo se presentó en el programa Decisión Niñez y pasamos a la segunda instancia. en este caso la propuesta es realizar un refugio para que la gente que toma el colectivo en días de frío o en días de lluvia pueda tener un espacio seguro en el club Ferroviario de Hinojo».