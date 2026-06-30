Martín Endere se reunió con referentes del sector industrial de Olavarría

El diputado provincial Martín Endere mantuvo una reunión este lunes con autoridades de la Unión Industrial de Olavarría (UIO) y de Parques Industriales de Olavarría (PIO).

Durante el encuentro, el legislador detalló los proyectos de ley presentados en la legislatura bonaerense con el acompañamiento del bloque PRO. Según explicó Endere tras la reunión, las iniciativas apuntan a reducir el costo de Ingresos Brutos en la Provincia y generar alivio fiscal para el sector.

Asimismo, se dialogó sobre el estado de situación dominial de la Zona de Actividades Logísticas de Olavarría (ZALO) con el objetivo de lograr su regularización definitiva.

Por otra parte, se abordó el destino de la Tasa de Seguridad e Higiene que cobra el Municipio. Al respecto, el diputado provincial señaló que lo aportado por las empresas no se ve reflejado en obras destinadas al crecimiento y desarrollo local.

Del encuentro participaron el presidente de la UIO, Jorge Sobarzo; el presidente del PIO, Juan Spinella; además de César Longo, Emanuel Bibiloni, Natalio Peri, Yoseli Asalef y representantes de ambas instituciones.