Protesta en la vereda de CEMEDA por el despido de cuatro trabajadores

Desayuno con noticias

Un grupo de trabajadores de Cemeda realizó una protesta en la vereda del sanatorio a raíz del despido de cuatro empleados por parte de la firma, que también es propietaria del Instituto Médico.

Martín Iván Rojo, delegado sindical de Cemeda y secretario de acción social de ATSA La Plata, explicó que la medida afectó a tres enfermeros y una mucama. Según indicó, una escribana se presentó en el lugar para notificar un acuerdo de partes bajo el artículo 241 de la Ley. Ante la negativa de los trabajadores de percibir la mitad de la indemnización, tres de ellos fueron desvinculados bajo el artículo 242, que invoca justa causa por supuestas injurias y maltratos a superiores. El representante gremial afirmó que se trató de causas armadas por la empresa para forzar el arreglo.

Rojo remarcó que la manifestación buscó brindar apoyo a los afectados, entre quienes se encuentran jefas de hogar con hijos a cargo y una trabajadora con una patología motriz crónica. El delegado denunció que la firma utilizó el contexto social actual para presionar al personal con el armado de causas si no aceptaban las condiciones económicas propuestas.

Respecto a la continuidad del reclamo, el dirigente gremial anticipó una escalada en las medidas de fuerza. El objetivo es revertir las desvinculaciones o, en su defecto, lograr que las indemnizaciones se liquiden por completo bajo el artículo 245, para evitar el perjuicio que representa un despido con causa a la hora de buscar un nuevo empleo.

Finalmente, Rojo planteó la hipótesis de que los despidos se vinculen con una fusión operativa entre Cemeda y el Instituto Médico, debido al traslado de personal entre ambas instituciones y a supuestas diferencias de costos por antigüedad. Asimismo, criticó que el procedimiento se haya realizado a través de la escribana de manera directa, sin el envío previo de cartas documento o telegramas de despido.