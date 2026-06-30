El Colegio de Nutricionistas bonaerense presentará en Olavarría el software que utiliza la selección argentina de fútbol

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires presentará en Olavarría la Plataforma de Atención Digital, un sistema de gestión online de pacientes, reportes y planes nutricionales. Esta herramienta ya se encuentra disponible de manera gratuita para todos los profesionales matriculados en el territorio bonaerense. Se trata del mismo sistema de seguimiento clínico y planificación nutricional que utiliza la selección argentina de fútbol.

La presentación se realizará el próximo viernes 3 de julio a las 13:00, en el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» de Olavarría. La presidenta de la institución, Laura Salzman, señaló que desde el inicio de la gestión se propusieron poner en valor y reposicionar el ejercicio profesional a través de esta herramienta.

El software centraliza la carga de datos y el diseño de planes alimentarios en una interfaz única. Fue desarrollado por el nutricionista del seleccionado argentino de fútbol, Luciano Spena, a través de la empresa Antrosport. La implementación para los profesionales incluye soporte técnico y capacitaciones mensuales para facilitar la transición digital.

La plataforma cuenta además con una aplicación móvil para los pacientes, desde la cual pueden descargar y consultar sus planes alimentarios directamente en sus teléfonos celulares. El sistema busca vincular la atención nutricional con el seguimiento de la vida activa de cada persona.