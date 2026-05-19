Ajuste en salud: Maximiliano Wesner participó de un encuentro con Kicillof donde llovieron criticas al modelo Milei

En medio de la creciente tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema sanitario, el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, participó este martes de un encuentro encabezado por el gobernador Axel Kicillof> junto a más de 60 intendentes bonaerenses, donde se cuestionaron con dureza las políticas de ajuste impulsadas por la administración de Javier Milei en materia de salud pública.

La reunión se desarrolló en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial y contó además con la presencia del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la vicegobernadora Verónica Magario y funcionarios del área sanitaria.

Durante el encuentro se presentó un informe con estadísticas e indicadores que, según el Ejecutivo bonaerense, reflejan el impacto que tuvieron los recortes nacionales sobre el sistema de salud provincial. Entre los puntos analizados aparecieron el desfinanciamiento de programas sanitarios, problemas en el acceso a medicamentos, reducción en la provisión de vacunas e insumos y el aumento de la demanda en hospitales públicos.

Kicillof apuntó directamente contra la administración nacional y aseguró: “Las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales: estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable”.

El mandatario provincial sostuvo además que “en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”.

En otro tramo de su intervención, afirmó que “más de 742 mil personas perdieron su cobertura” debido a la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación del sistema prepago, y señaló que eso generó una fuerte sobrecarga sobre hospitales municipales y provinciales.

“Mientras alertamos y señalamos al responsable, no nos quedamos de brazos cruzados: junto a los intendentes estamos una vez más haciéndonos cargo de la situación y brindando todas las respuestas que están a nuestro alcance”, agregó.

Por su parte, Kreplak también cargó contra el Gobierno nacional y expresó: “Javier Milei decidió abandonar a la población argentina: desde que asumió, recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI”.

El ministro aseguró además que desde la Provincia continuarán ampliando políticas sanitarias en todo el territorio bonaerense: “Vamos a seguir ampliando el acceso a la salud en los 135 distritos”.

En el cierre de la jornada, los intendentes e intendentas firmaron un acta conjunta para reclamar la restitución de programas, recursos y herramientas que consideran esenciales para garantizar el acceso a la salud pública.

Kicillof, finalmente, ratificó la continuidad de programas provinciales y sostuvo: “Vamos a seguir haciendo un esfuerzo inmenso para sostener programas como ‘Medicamentos Bonaerenses’, intentando sustituir en la medida de nuestras posibilidades a un Estado nacional que cortó totalmente el envío de remedios a las provincias”.

Además, confirmó el acompañamiento del Ejecutivo bonaerense a la movilización convocada para este miércoles en defensa de la salud pública: “Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud”.

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