Tapalqué: Noche termal bajo las estrellas

No todo es playa en estas vacaciones estivales. Contrario a las costas, donde se vuelcan miles de personas buscando mar y sol, el campo ofrece una opción para los que buscan silencio y tranquilidad. Si a eso uno le puede sumar bienestar, la fórmula es perfecta. En ese plan están las Termas Tapalqué, un complejo que fue creciendo con el tiempo y hoy ofrece todos los beneficios de sus aguas en piscinas cubiertas o al aire libre a apenas 3 horas del centro capitalino.

El próximo 24 de enero, las Termas ofrecerán una noche especial. Sólo por ese día se extiende el horario habitual de 11 a 19 horas (de miércoles a domingo) hasta las 23 horas para invitar a pasar un momento diferente a puro relax con clases de yoga, DJ Sunset, estatuas vivientes y música en vivo. La idea es sumar a las actividades habituales un toque de glamour para ir despidiendo el primer mes del año. La propuesta es vivir la experiencia de sus aguas termales bajo el cielo nocturno, combinando diversas alternativas que promueven una relajación integral del cuerpo.

La experiencia sensorial no se limita a las piscinas termales. El evento nocturno incluye un patio comercial con propuestas gastronómicas para deleitar el paladar y contará con espacios especialmente diseñados para el descanso y la contemplación. Todo está pensado para brindar, un bienestar completo, atrapando los sentidos y permitiéndoles vivir una noche realmente diferente. Por cuestiones de espacio, los cupos son limitados y la noche está ideada para mayores de 12 años.

Este evento exclusivo ofrece una desconexión íntegra destinada a disfrutar de las aguas termales y relajarse en un contexto diferente con clases de yoga y técnicas de meditación bajo las estrellas en un sector del complejo acondicionado especialmente para esta ocasión. En la “Plaza de Aguas”, al aire libre, se montará un pequeño escenario donde músicos en vivo acompañarán la velada. Los locales del patio comercial permanecerán abiertos durante la noche y se podrán alquilar batas, adquirir velas o productos de aromaterapia, productos regionales, del kiosco, almacén, cafetería o heladería. Pero si los visitantes desean llevarse su comida también podrán hacerlo.

Ubicadas a pocos kilómetros de la Capital Federal, las Termas de Tapalqué son el lugar ideal para disfrutar de una experiencia relajante e inusual, ideal para quienes buscan combinar bienestar, naturaleza y un toque de exclusividad. Sus aguas son ricas en minerales y ayudan a mejorar la circulación, relajar los músculos y reducir el estrés, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan revitalizar cuerpo y mente. Los vapores cálidos y el silencio del entorno amplifican los beneficios, promoviendo una desconexión total y un estado de relajación profunda.

Enero en Tapalqué es un viaje hacia la tranquilidad, la revitalización y la conexión profunda con uno mismo y con la naturaleza. Sus termas, reconocidas por la calidad de sus aguas minerales, ofrecen un bienestar integral, al combinar propiedades terapéuticas con una experiencia sensorial única en contacto directo con el entorno natural.

En lo que concierne a alojamientos Termas Tapalqué aún no cuenta con hospedajes dentro del complejo, pero la ciudad ofrece una amplia variedad de establecimientos para todos los gustos y necesidades.

Más información: https://termastapalque.com.ar/reservas/?in=6