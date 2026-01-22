JUAN PABLO SALVARESCHI “EL TATA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el día 20 de enero de 2026, a los 52 años de edad. Su esposa VERÓNICA QUINTEROS; sus hijos Juan, Franco, Sebastián, Melany y Valentín ; sus hermanos Rubén, Fabián, Marcelo, Hugo, Miguel, Sergio, José Luis, Stella, y Silvia; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus sobrinos políticos; sus amigos; sus compañeros de trabajo de FERROSUR y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio en España 2942, Departamento “F”. Responso en Capilla Ardiente. Inhumación en el Cementerio Loma de Paz, el jueves 22 de enero de 2026 a las 9:30 horas. Vecino del barrio Villa Magdalena. Nacido en Olavarría. Empleado de Ferrosur.