MARCELO FABIÁN RECOFSKY “EL PATA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de enero de 2026, a los 52 años de edad. Sus hermanos Mirta, Jesús y Andrea, sus hermanos políticos Mario Fernández y Mauricio Delpiani, sus sobrinos; sus sobrinos nietos; su amigo Fernando sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio en España 2942, Departamento “B”, la sala reabre este jueves a las 9:00 horas. Sin responso. Inhumación en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo, el jueves 22 de enero de 2026 a las 12:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Sierra Chica. Nacido en Olavarría.