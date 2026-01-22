HÉCTOR ANTONIO GARCÍA “EL FLACO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de enero de 2026, a los 76 años de edad. Su esposa Ana María Errobidart, su hijo Alberto, su hija política Viviana; sus nietos Agustín y Lautaro, su hermano Ricardo su hermana política ADRIANA; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. No se realiza velatorio. Sin responso. Inhumación en el Cementerio Loma de Paz, el jueves 22 de enero de 2026 a las 8:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Mariano Moreno, ex vecino del paraje La Moderna. Nacido en Olavarría. Jubilado rural y productor agropecuario