Haydee Beatriz Alcorta viuda de Morroni «Flaca» (Q.E.P.D.)

HAYDEE BEATRIZ ALCORTA VDA DE MORRONI  «FLACA»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21  deEnero  de 2026 a los   79  años de edad. Su hijo: Diego, sus nietos: Carlos, Mauricio y Santiago, su hijo politico: Carlos Cea, sus hermanos: Joito Alcorta, Blanca Alcorta
sobrinos y demas familiares  participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz  en día y hora a confirmar.

Era vecina de Villa Aurora, había nacido en Olavarría y era bailarina de tango.

