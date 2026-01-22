Haydee Beatriz Alcorta viuda de Morroni «Flaca» (Q.E.P.D.)
HAYDEE BEATRIZ ALCORTA VDA DE MORRONI «FLACA» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 21 deEnero de 2026 a los 79 años de edad. Su hijo: Diego, sus nietos: Carlos, Mauricio y Santiago, su hijo politico: Carlos Cea, sus hermanos: Joito Alcorta, Blanca Alcorta
sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento.
No se realiza velatorio. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.
Era vecina de Villa Aurora, había nacido en Olavarría y era bailarina de tango.