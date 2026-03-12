Nicolás «Conejo» Bruno asumirá como concejal y el HCD tratará donaciones de inmuebles y pedidos de informes

El Concejo Deliberante de Olavarría realizará este jueves 12 de marzo una sesión especial y una sesión ordinaria en las que se abordarán distintos expedientes vinculados con donaciones de inmuebles, convalidaciones administrativas y proyectos presentados por los bloques políticos.

Asunción de Nicolás Bruno

Sale Yunger Sarrasqueta entra «Conejo» Bruno.

La actividad comenzará a las 9:00 con una sesión especial convocada para tratar la licencia solicitada por el concejal Leonardo Alberto Yunger Sarrasqueta, del bloque Fuerza Patria. Yunger Sarrasqueta, tal se anunció, asumirá como subsecretario de Desarrollo Social de la gestión de Maximiliano Wesner.

En ese marco se prevé la incorporación del concejal suplente Nicolás Bruno, electo para el período 2025-2029.

Tras el informe de la Comisión de Poderes se realizará la toma de juramento correspondiente.

Donaciones de inmuebles a vecinos

Durante la sesión ordinaria se tratarán distintos expedientes con despacho de comisión impulsados por el Departamento Ejecutivo.

Entre ellos se encuentran proyectos de ordenanza para formalizar donaciones de inmuebles a vecinos de la ciudad, en propiedades ubicadas en calle 11, San Juan, 100 Bis, Ayacucho, San Lorenzo, Vicente Bahía y Rufino Fal, entre otras.

Estos expedientes serán tratados en conjunto por el cuerpo deliberativo.

Convalidaciones administrativas

El Concejo también analizará varios expedientes vinculados a convalidaciones administrativas del Departamento Ejecutivo.

Entre ellos figura la compra de descartables corrientes para cubrir aproximadamente cuatro meses de consumo en el Hospital Municipal.

Además se tratará la locación y mantenimiento de equipamiento de anestesia adjudicado a la firma Morfeomed Olavarría S.A. y la convalidación de un boleto de compraventa suscripto con Andrés René Diorio por una fracción de tierras en ZALO.

Proyectos y pedidos de informes sobre tablas

Durante la sesión también se prevé el tratamiento sobre tablas de distintos proyectos de resolución, comunicación y pedidos de informes presentados por los bloques políticos.

Entre ellos se destacan iniciativas vinculadas con: Mantenimiento de calles en distintos sectores de la ciudad, Demarcación y pintado de sendas peatonales en avenida Pringles, Estado de calles que rodean el paraje La Isla y Limpieza del canal paralelo a calle Bartolomé Mitre en Sierra Chica, entre otros.

Asimismo, se presentaron pedidos de informes sobre el servicio de cabinas de telemedicina en el partido de Olavarría y sobre la situación de la residencia de adultos mayores “La Sabiduría”.

Declaraciones de interés legislativo

Finalmente, el cuerpo deliberativo tratará declaraciones de interés legislativo para distintas actividades que se desarrollarán en la ciudad.

Entre ellas se encuentran la séptima edición del Cross Country Día de la Memoria y el 13° Festival Internacional de Estatuas Vivientes de Olavarría, que se realizará los días 14 y 15 de marzo en el Centro Cultural San José.

Expedientes que ingresan y serán analizados en comisión

Durante la sesión también tomarán estado parlamentario numerosos expedientes que serán girados a distintas comisiones del Concejo Deliberante para su análisis.

Entre ellos se encuentran proyectos vinculados con nuevas donaciones de inmuebles a vecinos de Olavarría y localidades, que serán evaluados por las comisiones de Infraestructura, Hacienda y Legislación.

Además ingresará una presentación de Coopelectric vinculada a la actualización de los costos de prestación del servicio sanitario, junto con un expediente del Departamento Ejecutivo que propone convocar a una audiencia pública para evaluar la propuesta tarifaria del servicio de agua corriente y cloacas.

También se analizará un proyecto para actualizar el Reglamento General de Construcciones en el partido de Olavarría.

Entre las iniciativas presentadas por bloques políticos figuran proyectos vinculados con la creación del programa “Paradas Seguras” en refugios del transporte público, la construcción e instalación de refugios peatonales para pasajeros, así como propuestas relacionadas con modificaciones a ordenanzas fiscales e impositivas.

Asimismo, se suman presentaciones vinculadas con temas ambientales, pedidos de declaración de emergencia ambiental en el distrito y propuestas para la instalación de un monumento al movimiento cooperativo de Olavarría.

Por otra parte, ingresarán al cuerpo deliberativo numerosos proyectos surgidos del Concejo Deliberante Estudiantil, que incluyen propuestas sobre infraestructura urbana, educación, transporte, accesibilidad, seguridad vial y programas sociales.

Entre ellos se destacan iniciativas para crear bicisendas, mejorar caminos de acceso a localidades, instalar luminarias, ampliar horarios del transporte público, desarrollar programas educativos y promover políticas de inclusión y accesibilidad.

Finalmente, también se incorporará una presentación de profesionales médicos vinculada a la crisis en la atención a jubilados por falta de pagos de PAMI, tema que será analizado por las comisiones correspondientes.