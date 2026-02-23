Reducirán la circulación en un sector de la avenida Colón para reparar una cañería

Coopelectric informó que este lunes 23 de febrero, desde las 8:00, se realizarán trabajos para reparar una pérdida de agua en la intersección de las avenidas Colón y Saavedra.

Las tareas se desarrollarán sobre media calzada de la avenida Colón, en la mano que se dirige hacia la avenida Pringles, por lo que el tránsito se verá reducido en ese sector.

Desde la entidad se solicitó circular con precaución, ya que la calzada estará parcialmente restringida mientras duren los trabajos.

Se estima que la reparación se extenderá hasta las 12:00 aproximadamente.