Tras un episodio particular, la concejala Liliana Schwindt lanzó una fuerte advertencia a los jubilados

La concejala Liliana Schwindt denunció públicamente una irregularidad detectada en la cuenta bancaria de su madre, quien percibió descuentos no autorizados en su haber jubilatorio. Según explicó la legisladora, los débitos fueron realizados por la Asociación Mutual 18 de Mayo.

Schwindt aclaró que su familiar no pertenece al personal policial, no es pensionada de dicha fuerza ni prestó consentimiento para que se efectúen estos movimientos. Ante esta situación, confirmó que ya se iniciaron los reclamos legales correspondientes para lograr el cese de los descuentos y la devolución del dinero extraído.

La concejala instó a los jubilados y pensionados de Olavarría a controlar los movimientos de sus cuentas bancarias, ya sea a través de cajeros automáticos o en las sucursales. Remarcó la importancia de verificar la existencia de débitos de mutuales, asociaciones o servicios no contratados.

En caso de detectar irregularidades, Schwindt recomendó realizar el reclamo inmediato en la entidad bancaria y en la oficina de Defensa del Consumidor. Asimismo, se puso a disposición de quienes atraviesen situaciones similares para evaluar acciones conjuntas en defensa de los ingresos de los adultos mayores.