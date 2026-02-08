Vandalismo en viviendas y oficinas de avenida Colón

Durante la mañana del sábado se registraron diversos hechos de vandalismo en propiedades ubicadas sobre la avenida Colón, entre las alturas del 1900 y 2000.

Los incidentes ocurrieron entre las 7:00 y las 8:00 e involucraron daños en fachadas de viviendas particulares y oficinas comerciales de la zona.

Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que un joven, utilizando un palo, ocasionó los destrozos en los ingresos y ventanales de los inmuebles.