Morena Lemma es el primer refuerzo del Bata para el Pre-Federal Femenino 2026

Estudiantes confirmó su primera incorporación de cara al Torneo Pre-Federal Femenino 2026. Morena Lemma se suma al plantel de Primera División, que será dirigido por Ramiro Bou.

La jugadora tandilense, de 24 años, se desempeña como ala y ala-pívot (posiciones 4-5). Llega al Parque Guerrero con el objetivo de aportar jerarquía, presencia física y poder de gol en la pintura.

Lemma proviene de Independiente de Tandil, donde tuvo un rendimiento sobresaliente en el básquet regional. Con la camiseta número 4 del equipo rojinegro, se consagró campeona del Torneo Oficial de la ABO 2024. Además, fue la máxima anotadora en la final.

Durante la temporada 2025 mantuvo un alto nivel. Se convirtió en la goleadora del Torneo de Primera División y se consolidó como una de las jugadoras más determinantes del certamen.

Su llegada se enmarca en el crecimiento del proyecto deportivo que encabeza Ramiro Bou, con el acompañamiento de Emiliano Coppero en el desarrollo del básquet femenino.

En ese contexto, el equipo continúa fortaleciéndose tras la reciente consagración en la Copa Desafío.

Con esta incorporación, Estudiantes reafirma su apuesta por el desarrollo del básquet femenino. El objetivo es consolidar un plantel competitivo que pueda ser protagonista en el máximo nivel provincial.