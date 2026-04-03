Mirta Elena Calleri Vda de Abelairas «Tuchi» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de abril de 2026 a los 70 años de edad. Mirta Elena Calleri, conocida como «Tuchi», era jubilada y vecina del barrio Sarmiento Sur.

Sus hijos, hijos políticos, nietos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D», sala que se habilitará el sábado 4 de abril a partir de las 8:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el sábado 4 de abril a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.