Irán ofreció una «generosa recompensa» por la captura del piloto estadounidense tras el derribo del F-35

Teherán ofrece “una generosa recompensa” por la captura del piloto del avión estadounidense que afirma haber derribado en las últimas horas, informaron medios internacionales.

Entretanto, Estados Unidos intentaba localizar a su soldado, a pesar de que no se pronunció oficialmente acerca del incidente.

Según el sitio ActualidadRT, el Cuerpo Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) publicó videos no verificados de aeronaves militares de Estados Unidos—helicópteros Black Hawk y un avión Hércules 130— sobrevolando la zona en operaciones de búsqueda.

La versión de la recompensa es citada por la agencia de noticias The Associated Press, que la atribuye a una filial de la televisión iraní.

El fracaso del operativo de rescate



“Su piloto se eyectó y aterrizó dentro del territorio del país”, dice un comunicado atribuido al CGRI, según informaciones que recogió la Agencia Noticias Argentinas.

El corresponsal de la agencia Tasnim afirma que ante la posibilidad de que su piloto estuviera vivo, los estadounidenses intentaron rescatarlo, pero sus esfuerzos resultaron vanos.

Amenazas de Irán



El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, aseveró que no habrá escapatoria para los estadounidenses, por mucho que quieran salir con dignidad del conflicto armado que desataron.

«Los estadounidenses buscan una salida digna de la guerra. Incluso si declaran el fin de la guerra, no les dejaremos escapar: vengaremos la sangre de los mártires. Nuestras pérdidas deben ser compensadas y el agresor castigado», aseguró.

Shekarchi concluyó que el conflicto en curso «no será como la ‘Guerra de los 12 días'», cuando Donald Trump «pronunció las palabras ‘alto el fuego’ y luego volvió a prepararse para el siguiente ataque».

También prometió que el estrecho de Ormuz «permanecerá cerrado a los estadounidenses y sionistas por mucho tiempo» y que los agresores no obtendrán acceso a la importante vía marítima «bajo ninguna circunstancia».

La estrategia de Irán frente a la actual agresión «no es ojo por ojo ni cabeza por ojo».

“Es castigar al atacante y hacer que se arrepienta de la guerra”, puntualizó