Y vos, ¿de qué lado estás?

Es como la gran consulta en política. Los votos -ha quedado bastante claro- no son de los dirigentes, pero su opinión puede influir en algún indeciso. Y es una constante en esta semana: comunicados, posturas, desde las swifties y los rollingas, pasando por la UCR, hasta los dirigentes del Pro y los Spiderman que fueron al obelisco.

En Olavarría, la situación no ha tenido grandes novedades. Está claro que Unión por la Patria lógicamente milita la candidatura de Sergio Massa, mientras que La Libertad Avanza hace lo propio por Javier Milei. Ahora, ¿qué pasa con el resto?

Si nos trasladamos a los espacios que participaron el 22 de octubre, el Frente de Izquierda hizo un llamado a no votar por ninguno de los dos candidatos, una postura que llamó la atención: más allá de que Sergio Massa no representa ni cerca los ideales del FIT, su candidata a Presidenta fue abogada y representante de agrupaciones de derechos humanos y ni más ni menos que de Jorge Julio López. En La Libertad Avanza está Victoria Villarruel, quien pidió por la libertad de los represores y convalida, cada vez que puede, la teoría de los dos demonios.

¿Esa era realmente la postura? De todos modos, e incluso en diálogo con este newsletter, la militancia y muchos adherentes del FIT señalaron que votarán a Massa (aún con posicionamiento crítico), justamente por estas variables.

Quizás hay puntos de conexión entre sus dichos a los que dio el diputado provincial Martín Endere y otros dirigentes que en un diálogo informal por VAF, admiten que “no hay que elegir, se debe optar con lo que ofrece esta elección”.

Con todo esto, ¿cuál será la postura de Juntos por el Cambio a nivel local? El Intendente Galli por ahora sigue -y seguirá- en silencio: su licencia es hasta el 15 de noviembre y salvo alguna intervención esporádica en redes sociales, no pareciera que haya una definición concreta.

Aquí debemos prestar atención al post 10 de diciembre: quien quedará en un cargo institucional importante es justamente Endere (diputado provincial electo), que esta semana se mostró junto al diputado nacional Diego Santilli, en quien Galli se ha referenciado y que, pareciera, está rearmando su tropa de cara a lo que viene.

Santilli para este balotaje hizo -incluso bromeando y en sus propias palabras- la “gran Cobos”. ¿Qué significa esto? “En contra de la continuidad y a favor del cambio” ¿Esto significa un apoyo explícito a Javier Milei? No, porque decir esto no significa un apoyo más allá que una frase que requiere interpretación. No habrá militancia, ni fiscalización, nada. Solo una opinión.

Endere, en diálogo con Radio Olavarría, fue un poco más allá: dijo que la decisión inconsulta de Macri y Bullrich de jugar para Milei fue “precipitada” y no comparte aunque entiende “desde dónde quieren pararse y qué es lo que quieren representar”.

Incluso, trató de mostrarse lo más neutral posible. Con mayor cautela que Santilli, dijo que “la gente elige una opción política en base a lo que representa. Y nosotros en este caso nos eligieron para representar la oposición, y eso es lo que en mi caso voy a hacer en la legislatura bonaerense, es representar la oposición, que para eso fue lo que la gente nos eligió hoy”.

Respecto a Massa y Milei, Endere dejó saber que “personalmente no me gusta ninguna de las dos, pero es una opción y cada ciudadano en ese momento tendrá que optar por lo que considera correcto”.

Ante la neutralidad particular de un sector de Juntos por el Cambio se debe sumar la neutralidad con menos sutilezas del radicalismo. Ya Marcelo Spina había dejado en claro su postura, y ahora se sumó Franco Cominotto, uno de los máximos referentes de Evolución y la línea radical oficialista quien expresó, en FM Sapiens, un poco lo que se ha visto desde el 22 de octubre.

“Macri rompió toda una construcción política que se estaba haciendo para tener una alternativa real al peronismo en la Argentina. El responsable se llama Mauricio Macri, no hay otro responsable. Lo vi militar más a Mauricio Macri en esta semana, que en toda la campaña. Y después escuché decir que nosotros no habíamos militado”. ¿Votarán a Massa? “los dos candidatos no cumplen con el proyecto político para la Argentina”. De todos modos… no llamó a votar en blanco. Guiño, guiño.

Con todo esto, y si sumamos la crítica de Galli a Macri a horas de haber finalizado las elecciones, pareciera que la figura de neutral es la que mejor le queda a este sector de Juntos por el Cambio … y que obviamente no habrá colaboración para fiscalizar.

¿Por qué es importante el punto de la fiscalización? Repasemos: para el balotaje se necesitará, como mínimo, un fiscal por mesa. Serán menos (dos como máximo) pero siempre es uno por mesa. Si a eso se le suman tareas de logística, reemplazos, y hasta posibles fiscales generales, estamos hablando de alrededor de 500 personas en Olavarría.

En este tramo del año, de las elecciones, y más allá de lo que está en juego, ¿los dos espacios están preparados para juntar 500 personas en un fin de semana largo en Olavarría? Unión por la Patria se aproxima bastante: es estructura, militancia y además el empuje necesario teniendo en cuenta que el intendente electo pertenece a esta coalición.

Para La Libertad Avanza todo es un poco más complicado. Sin dicha estructura, con el empuje de haber cubierto prácticamente el 100% de las mesas en octubre, pero sin el agregado de Celeste Arouxet como candidata a Intendenta, habrá que ver cuánta empatía genera Milei para que sus adherentes lo acompañen en una larga jornada de fiscalización. Será una de las claves. También restará ver cuántas agrupaciones o sectores se suman al armado y si colaborarán con presencia en las mesas de votación. Se revelará … en no mucho tiempo.

¿Una pista a favor de LLA? Los dichos explícitos de Ramiro Ortíz, candidato halcón de Azul que perdió la interna pero sostiene la referencia en Patricia Bullrich: “uno de los acuerdos que han hecho a nivel nacional tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri es el de comprometerse a aportar fiscales para el balotaje y en eso se va a trabajar. Y en Azul muchos dirigentes estamos a disposición para la fiscalización» dijo.

Incluso, criticó al resto de los espacios que se mostraron neutrales: “el radicalismo, Evolución Radical y Confianza Pública se han expresado mediante comunicados por una neutralidad en estas elecciones y no estarían acompañando. Dentro del PRO hay algunos dirigentes como Rodríguez Larreta y Vidal que se han manifestado a favor de esa neutralidad, que para mí no es neutralidad porque el 19 de noviembre hay que ir a votar porque es obligatorio y si uno demuestra neutralidad está apoyando al que ganó en la última elección que es Sergio Massa». Una pequeña corrección para Ortíz: el voto en blanco no beneficia a nadie, la victoria se registra por los votos afirmativos, no en blanco.

Mientras tanto, Wesner. El intendente electo el pasado 22 de octubre tiene momentos de jefe comunal aunque aún no lo es. Justamente, la licencia de Ezequiel Galli lo puso en un lugar más protagónico del que de por sí debería tener. Hasta el 15 de noviembre, mínimo, no habrá foto de los dos compartiendo algún acto, actividad o acción de gestión.

Estuvo en varias inauguraciones de empresas y actividades prácticamente como jefe comunal. Incluso su comunicación pública está más orientada a la gestión de Olavarría, como la salutación por las medallas del Panamericano a Agustín Vernice. Detalles que hacen a los momentos.

¿Andan buscando pistas del gabinete no? No nos mientan… acá por el momento no las van a encontrar. Suenan nombres, hay rumores, pero la verdad la respuesta ante la consulta siempre es la misma: “no hay nada definido”. Sí está definido el criterio con el que serán designados: no necesariamente tienen que tener la misma ideología que el jefe comunal o Unión por la Patria, buscarán “a las personas mejor capacitadas para los cargos”.

En diálogo con En Línea Noticias este domingo, el propio Wesner sí aclaró que quienes pueden verse en la transición (Mercedes Landívar, Ubaldo García, Belén Abraham, entre los más destacados) no necesariamente serán funcionarios de su gestión. Forman parte de esta etapa.

Que por cierto, tuvo nuevos capítulos esta semana: más dirigentes se sumaron a reuniones con distintas áreas (Deportes, por ejemplo) en el que se solicita información de diversa índole y también de la situación de los trabajadores para ir perfilando la nueva gestión. Deportes es una de las tantas áreas sensibles en diciembre: es tiempo de colonias de vacaciones, contrato de transporte y diversas ofertas que el Municipio ofrece a la ciudad.

Misma situación el Hospital Municipal y también Desarrollo Social, además de los contratos de obras que ejecuta el Municipio y su respectiva reperfilación de precios por inflación. Es otro de los temas que Wesner explicó en la nota con En Línea.

No le sacan la vista al tema déficit: es uno de los temas prioritarios, no solo para el orden y el saneamiento de las cuentas sino también para dejar en claro que fue la gestión Galli quien lo generó. En cada nota, en cada consulta vinculada al tema se expresa justamente que será una de las cuestiones más complejas de resolver de la “herencia por recibir” en poco más de un mes.

Además, Wesner mostró una foto interesante durante la semana que tiene que ver con el trabajo regional que se generará con Azul y Tapalqué (de mínima) tras el triunfo local y de Azul y la reelección de Gustavo Cocconi en la tierra de la torta negra.

“El municipio de Tapalqué es un faro y su gestión es un claro ejemplo para nosotros a la hora de pensar la manera de trabajar, siempre junto a los vecinos y las vecinas” dijo Wesner sobre Cocconi y con Nelson Sombra a su lado. ¿Quién más participó de la foto? César Valicenti (jefe de bloque de UxP y diputado saliente) y Mercedes Landívar (diputada electa).

Una interesante interpretación tiene que ver con el rol de la Séptima y sus distritos, con proyectos en conjunto saliendo de la “cerrazón” de cada uno por separado. Se vienen momentos, según se puede sospechar con los gestos, de mayor apertura, gestiones en conjunto … y un trabajo con la Provincia como mínimo. Veremos qué pasa con la Nación.

Todo, obviamente, supeditado a atravesar los primeros obstáculos de gestión ni bien asuman Wesner y Sombra, sobre Cocconi hay continuidad. Si bien la transición azuleña parece más que ordenada -incluso Bertellys blanqueó que votó a Sombra- la situación del distrito vecino no es buena hace tiempo.

En este punto bien vale la pregunta. ¿Y Bolívar qué rol ocupará? Hay continuidad, un intendente de UxP … pero no ha sido una gran mencionada en todo este rol. En primera instancia, Bolívar tiene cuestiones que resolver también. Si Bali Bucca asume en el Concejo Deliberante o sigue siendo senador provincial, por ejemplo. Si asume en el HCD, ¿podría ser intendente y Marcos Pisano tener otro destino? ¿Hay una movida detrás? Por ahora … son solo versiones. Que nadie se anima a confirmar. “Pero existen, eh” insiste una fuente consultada por este newsletter.

Con un detalle no menor: si Bucca decidiera quedarse en el Municipio de Bolívar, deberá dejar su banca como senador. Y en ese caso, tendría reemplazante olavarriense: se trata de Liliana Schwindt, quien secundó en la lista a Bucca en 2021. ¿Y la ley de paridad? Hay un antecedente, en 2019, que le daría la banca a Schwindt. Se trata de la renuncia de Dalton Jáuregui por un acuerdo dentro de Juntos por el Cambio para que asuma Lucrecia Egger en su lugar. Sale hombre, entra mujer.

El martes al mediodía hubo acto inaugural: con gran despliegue del sindicato Udocba y la CGT local en pleno se presentó el policonsultorio de IOMA que funciona en la sede de Lamadrid al 2900.

El acto convocó al presidente de IOMA, Homero Giles. Días antes, al anunciar el evento, se había indicado que iban a estar presentes el gobernador Kicillof, el ministro de Salud y el titular de la CGT, Pablo Moyano. Se explicó que la escasez de combustible y la potencialidad de una medida de fuerza en ese contexto impidieron las llegadas.

Entre los asistentes se contaron autoridades educativas, como el jefe de Educación Distrital, Julio Benítez y el consejero escolar Ariel Rodríguez. No hubo más representantes de Unión por la Patria, como sí sucedió en abril cuando se presentó el policonsultorio de IOMA de María Auxiliadora. Resultó llamativa la ausencia con las invitaciones de más autoridades provinciales informadas en la previa.

El policonsultorio es el primero que inaugura el sindicato docente en la provincia y, en palabras de la secretaria general local, Albalía Benito, es una medida para evitar los cobros indebidos que padecen los afiliados de IOMA. “Vamos a estar comprometidos con este reclamo hasta que ningún afiliado o afiliada nunca más pague un cobro indebido por consultas o prácticas médicas” dijo.

Además del de la dirigente, hubo tres discursos: Juan José Moreira de FOCRA y de 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, Homero Giles de IOMA y Alejandro Salcedo de UDOCBA a nivel provincial. Los tres hicieron referencias puntuales a la inauguración y la gestión de salud, y también al balotaje con expresiones de apoyo a Sergio Massa.

En ese sentido, Salcedo fue el más enfático y dejó también interesantes expresiones sobre el rol que espera (y propone) para los sindicatos. “En estos tiempos electorales no da lo mismo un discurso que otro, nunca hubo tanta distancia entre dos proyectos políticos. Nosotros no hacemos política, pero decimos que defender a un docente, a un trabajador, es que en este caso Axel sea gobernador y que Sergio Massa sea presidente. Lo digo totalmente convencido de que el sindicalismo debe estar en la mesa de discusión. Los sindicatos tienen que ser factor de poder en Argentina, estar sentados en las mesas políticas de toma de decisión” expresó.

Al cierre de su alocución, algunos dirigentes sindicales locales se acercaron a saludarlo, entre ellos José Stuppia.

Homero Giles planteó duras críticas hacia los médicos que cobran copago a los afiliados de IOMA en su discurso en el acto y la postura fue todavía más fuerte un rato después, en una conferencia con medios locales.

Primero explicó que la política de policonsultorios no fue planificada por la obra social sino que “surge como alternativa ante el primer problema que tuvimos siempre en IOMA que son los cobros indebidos”. Con ello subrayó que además, la obra social provincial -que tiene 2,5 millones de afiliados- es la que “paga los mejores honorarios y en mejor tiempo”. Sobre el impacto de los policonsultorios informó que el 20% de los afiliados se atiende en este tipo de centros que ya suman 220 inaugurados en menos de dos años en la provincia.

“¿Por qué sigue la problemática del cobro indebido? Porque pueden. Hay abuso de poder y no pagan ningún costo” dijo Giles sobre los profesionales de la salud que brindan sus servicios en IOMA. “Son extorsivos” y “son insaciables” los definió. El titular de IOMA afirmó que esta práctica irregular es “el principal problema” para los afiliados, sobre lo que citó un monitoreo realizado por “una consultora de una universidad” hace un año y medio. Aseguró que nunca antes la obra social había tenido datos concretos sobre el tema.

En la entrevista centralizó sus cuestionamientos en Femeba. Se refirió a una nota de esa organización “aumentando de manera unilateral el copago y eso es cobro indebido porque no existe una decisión unilateral. Así que Femeba es un problema porque niega esa situación. Niega y promueve ese cobro indebido también” dijo. Giles avanzó en su planteo para confrontar directamente: “si es un intermediario que no aporta a la solución y sí genera un problema, es un intermediario que nosotros debemos recalcular y ver si continuamos o no”. Y siguió “si con Femeba no podemos solucionar el problema, tendremos que hablar con los círculos médicos”. Luego acusó a la federación de quedarse con parte de los aportes que IOMA envía a los médicos. Desde Olavarría el funcionario provincial abrió un frente de confrontación directa que no es nuevo, pero sí se profundizó. O al menos se evidenció la intención de que así sea.

Al día siguiente hubo respuesta de Femeba a través de los círculos y asociaciones médicas de 121 municipios, entre ellos el Círculo Médico de Olavarría. En un muy escueto comunicado rechazaron acordar directamente con la obra social. Con una expresión de “disconformidad” remitieron a que les adeuda “casi 2.400 millones de pesos, y que claramente menosprecia a nuestros profesionales y las entidades que los representan”.

Volvamos a lo que dijo Homero Giles. Se excusó de aportar datos de la deuda de IOMA con el Municipio de Olavarría y contó que desde octubre se dispuso una “actualización” de los montos que paga la entidad. Sin embargo, para aplicar la suba se impuso una condición: “que el hospital se vincule a través de la Historia de Salud Integral del Ministerio de Salud”. Con ello, además de los distintos servicios que se podrán gestionar, IOMA se asegurará acceder a datos concretos y en tiempo real de las prestaciones en los distritos. ¿Adherirá Olavarría? Por ahora no tenemos respuesta.

Asamblea de Coopelectric. La cooperativa llevó adelante su asamblea anual y al momento de la definición de las autoridades del consejo de administración Cruz Arouxet fue reelecto como presidente.

Aoma, en lucha. Ayer se conoció que el sindicato no logró acuerdo en la negociación paritaria de la rama cemento con lo que desde el lunes iniciarán medidas de fuerza. En la escalada, para el viernes está convocado un paro.

Un anuncio del MTE. En una reunión presentó el proyecto de lotes con servicio y posterior autoconstrucción de viviendas destinado a trabajadores de la economía popular. “Hoy familias olavarrienses de la economía popular son más felices, tienen un sueño en marcha y colectivamente comienzan a proyectar la realidad del hogar a través de la autoconstrucción y la organización” indicaron.

