Rechazaron las salidas transitorias de un condenado por un resonante caso de abuso sexual a menores

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la resolución que rechazó el pedido de salidas transitorias solicitado por Agustín Casado Pagano, condenado por tres hechos de abuso sexual gravemente ultrajante.

Los jueces Gustavo Agustín Echevarría y Carlos Paulino Pagliere rechazaron el recurso presentado por la defensa y ratificaron la decisión de la titular del Juzgado de Ejecución Penal Departamental Nº 2 de General Alvear, doctora Adriana Raquel Bianco, quien había considerado que aún no estaban dadas las condiciones para otorgar el beneficio.

La defensa particular, ejercida por el abogado Luciano Di Pietro, había cuestionado esa resolución al considerar que los informes penitenciarios eran favorables y que Casado Pagano cumplía con los requisitos vinculados al régimen progresivo de la pena.

Sin embargo, la Cámara entendió que, aunque existen aspectos positivos en su evolución institucional, persisten elementos que impiden considerar favorable la evaluación criminológica necesaria para acceder a las salidas transitorias.

Cumple requisitos objetivos, pero la Cámara consideró que falta una evolución criminológica favorable

Al analizar la situación del condenado, el juez Echevarría destacó que Casado Pagano se encuentra actualmente incorporado a un régimen semiabierto modalidad amplio, condición necesaria para solicitar el beneficio.

Además, valoró que cuenta con conducta ejemplar (10), concepto bueno, no registra causas pendientes y desarrolla actividades laborales y educativas dentro de la unidad penitenciaria.

Según surge del fallo, actualmente trabaja en el área de Asistencia y Tratamiento, cursa la carrera de Comunicación Social, se desempeña como instructor de un curso de Historia perteneciente a la universidad y participa de un taller de radio.

No obstante, la Cámara remarcó que también registra cuatro sanciones disciplinarias, dos de ellas vigentes. Entre esas sanciones mencionó una correspondiente al año 2023 por mantener una conducta considerada indecorosa durante una visita y otra de 2024 por una agresión física.

Para los jueces, esos antecedentes deben ser valorados junto con los informes psicológicos y criminológicos incorporados al expediente.

El peso de las evaluaciones psicológicas

Uno de los fundamentos centrales de la resolución estuvo relacionado con las pericias psicológicas realizadas durante el proceso de ejecución de la pena.

La Cámara consideró que, más allá de algunos informes internos que mostraban aspectos favorables, las evaluaciones más profundas realizadas por profesionales especializados advertían cuestiones pendientes vinculadas con la elaboración del delito cometido.

En ese sentido, el fallo destacó una evaluación de febrero de 2026 realizada por la perito psicóloga Myriam Rosario Rudloff, donde se señaló que el condenado tendería a “desimplicarse, minimizar y descalificar” aspectos vinculados a los hechos por los que fue condenado.

Asimismo, se mencionó otra pericia realizada en mayo de 2026 por la licenciada Victoria Pérez Bitonte, en la que se indicó que Casado Pagano presentaría dificultades vinculadas con la autocrítica, la introspección y el reconocimiento del impacto de sus conductas en otras personas.

A partir de esos informes, la Cámara sostuvo que no se encontraba acreditada una evaluación criminológica favorable, requisito previsto por la normativa vigente para acceder al beneficio.

La Cámara confirmó el rechazo del beneficio

En su resolución, el tribunal sostuvo que las salidas transitorias tienen como finalidad acompañar un proceso progresivo de reinserción social, pero que para ello deben verificarse las condiciones legales y personales que permitan avanzar en ese camino.

Por ese motivo, los jueces resolvieron rechazar el recurso presentado por la defensa y confirmar la decisión del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de General Alvear, manteniendo la negativa al pedido de salidas transitorias para Agustín Casado Pagano.