Barrio Mariano Moreno: Robo de una escalera en una Ferretería

Un robo ocurrió este mediodía en una sucursal comercial de Ferremaq ubicada en la avenida Trabajadores al 2900, entre las calles Moreno y Lamadrid. Dos personas participaron en el hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Según el relato de los damnificados, los hombres actuaron de forma coordinada. Uno de ellos ingresó al comercio para realizar consultas sobre precios y distraer a los empleados presentes. Mientras tanto, el segundo hombre tomó una escalera de aluminio que se encontraba en el sector y escapó del lugar.

El elemento sustraído es una escalera de aluminio valuada en 120 mil pesos. Los propietarios del comercio difundieron las imágenes del sistema de vigilancia para advertir sobre lo sucedido.

(En Línea Noticias)