Continúa abierta la inscripción para la Residencia para Estudiantes de localidades Rurales

El Municipio de Olavarría recuerda que se extendió el plazo para poder inscribirse en la residencia para estudiantes de localidades rurales, un espacio que será puesto a disposición desde el Municipio con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior y/o de formación profesional.

En ese sentido, las personas interesadas tienen tiempo de anotarse hasta el próximo 27 de febrero, a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

Se recuerda, a la par, que se trata de una pre inscripción, dado que, una vez vencido dicho plazo, se conformará un equipo técnico de profesionales en trabajo social, psicología y salud para realizar un proceso tanto de evaluación de quienes se inscribieron como de acompañamiento a las trayectorias educativas. Posteriormente, en segunda instancia, se realizará el pertinente proceso de renovación, teniendo en cuenta el desempeño académico y cuestiones que hacen a la convivencia de los jóvenes en la residencia.

Los requisitos para anotarse son tener entre 17 y 25 años y residencia real en zona o localidades rurales del Partido de Olavarría. Por consultas e inquietudes, aquellas personas interesadas se pondrán comunicar vía WhatsApp al 2284 737766, solo mensajes, de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas.

Cabe destacar que la concreción de un espacio de estas características, con la meta de propiciar un acceso efectivo a estudiantes de localidades rurales, fue parte de la plataforma de gobierno presentada por Maximiliano Wesner antes de ser intendente, en el año 2023.

En el 2024, integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil, del CEPT 8 de Espigas, presentaron una propuesta que tenía el mismo espíritu y objetivo, la cual cosechó no sólo el acompañamiento de sus pares, sino también la posterior aprobación del HCD, lo que significó una enorme satisfacción para toda la comunidad educativa.

Se trata de un espacio de alojamiento ubicado en pleno centro de nuestra ciudad, donde permanecen los trabajos para su puesto en valor y acondicionamiento para que los/las residentes puedan contar con todos los servicios y comodidades.

El Partido de Olavarría cuenta con una gran extensión territorial, con numerosas y diversas localidades rurales, que en algunos casos se encuentran a más de 100 kilómetros de la ciudad cabecera, donde se ubican precisamente los centros educativos y Casas de Altos Estudios. Es por ello que este espacio surge como una respuesta a la ausencia de un espacio convivencial, donde los estudiantes puedan alojarse y continuar con su formación.