El Concejo Deliberante aprobó un aumento del 120% en la tarifa de agua y cloacas

En la última sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por mayoría un incremento del 120,35% en el servicio de Obras Sanitarias prestado por Coopelectric. El debate estuvo marcado por fuertes cruces entre la oposición y el bloque oficialista, además de cuestionamientos técnicos sobre la estructura de costos y la situación financiera de la cooperativa.

Cuestionamientos a la estructura de costos

El concejal Guillermo Lascano (La Libertad Avanza) inició el debate expresando su rechazo al incremento, basándose en irregularidades técnicas en la composición de la tarifa. «Vamos a rechazar este aumento por un concepto que está mal y es ilegal, y es el acuerdo Enohsa que sigue figurando en la estructura de costo», afirmó.

Lascano detalló que se trata de un crédito de 1999 que debió cancelarse en 2015. «Estamos avalando una situación donde el consumidor sigue pagando. Pasaron 310 meses por algo que se debió pagar en 180 cuotas», señaló. Además, criticó el silencio del oficialismo: «Me llama poderosamente la atención el silencio. No sé si tienen un bozal deliberante, pero no expresan el porqué dejaron de representar a los vecinos de los barrios».

Coherencia y responsabilidad financiera

Desde el bloque Pro, el concejal Hilario Galli acompañó la medida, aunque manifestó sus propias discrepancias. «Mantenemos un mismo criterio, la coherencia es un gran valor. Hay una cuestión profunda que tiene que ver con el estado de situación crítica de la ecuación económica y financiera de la cooperativa», explicó.

Sin embargo, Galli cuestionó el ítem de incobrabilidad: «Se está planteando un 22% cuando el pliego inicial era del 10%. Es injusto que el resto de la población tenga que hacerse cargo de este quebranto». Pese a esto, justificó su voto positivo en la necesidad de mantenimiento: «Administrar la ciudad también es administrar sus tarifas. Muchas veces nos debatimos entre el servicio que queremos pagar y el servicio que queremos tener».

El rol de la oposición y el mantenimiento preventivo

El concejal Francisco González (Unión Cívica Radical) enfatizó la importancia de la responsabilidad institucional. «Como concejal opositor resultaría muy sencillo oponerse, pero creo que no es la solución. En 2024 se aprobó un aumento del 341% y ya se sabía que era insuficiente», recordó.

Por su parte, Marcelo Petehs coincidió en que el servicio requiere una adecuación urgente. «Mi aprobación se basa en que lo trabajamos en comisiones. El servicio de agua y cloacas necesita una adecuación para volver al mantenimiento preventivo, que es la única forma de que el servicio siga adelante», sostuvo.

Cruces por la política nacional

El cierre del debate antes de la votación incluyó una dura respuesta del concejal Federico Aguilera (Unión por la Patria) hacia el bloque libertario. «El concejal habla de la coherencia de defender a los vecinos contra los aumentos, pero nunca lo escuché quejarse de los aumentos nacionales de luz y gas que incrementaron más de un 600%», fustigó.

Aguilera defendió el tratamiento del expediente: «Lleva meses en el Concejo Deliberante, tuvo una audiencia pública en la cual no se planteó nada. El show de ahora es parte del juego, pero no se lo cree nadie». Finalmente, la concejal María Haydeé Casamayor ratificó su apoyo señalando: «Soy vecina, pago el agua y sé perfectamente bien que lo que se está pagando es una suma muy baja»