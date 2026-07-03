Loma Negra: Ponen a la venta la casa donde funciona el Jardín Maternal Municipal La Lomita

A poco de haberse celebrado el primer aniversario de su apertura, la vivienda donde funciona el Jardín Maternal Municipal “La Lomita” en la localidad de Loma Negra fue puesta a la venta por sus propietarios. La propiedad, un inmueble alquilado por la comuna, se ofrece comercialmente destacando las completas refacciones que la propia Municipalidad de Olavarría ejecutó en el lugar para poder adaptarlo a las necesidades de la institución educativa.

El Jardín Maternal Municipal “La Lomita” fue inaugurado oficialmente el 8 de mayo de 2025, bajo la gestión del intendente Maximiliano Wesner, respondiendo a una demanda histórica de las familias de la Villa Alfredo Fortabat para contar con un espacio de cuidado y contención para la primera infancia. Previo a esa apertura, trabajadores de la Dirección de Mantenimiento y de la Delegación de Loma Negra llevaron adelante durante meses intensas tareas de reacondicionamiento técnico y edilicio, refaccionando la propiedad en su totalidad para amoldarla a las normativas de seguridad, socialización y aprendizaje de niños de entre 45 días y 2 años.

Durante los discursos oficiales de aquel acto inaugural de 2025, las autoridades habían remarcado fuertemente el rol del Estado ante la falta de inversiones privadas en ese sector dentro de la localidad, ponderando el valor de la transformación edilicia lograda con mano de obra y recursos municipales. En mayo de este año, al conmemorarse el primer aniversario del jardín, se ratificó el impacto de dicha inversión pública en la estructura de la vivienda.

Sin embargo, según una reciente publicación comercial de Lucrecia Tricerri Inmobiliaria, el inmueble ubicado en Hipólito Yrigoyen 1195 se encuentra actualmente a la venta. En la oferta publicitaria se promociona explícitamente como una «Casa Refaccionada» y se exhibe el frente del edificio con la cartelería oficial de la institución educativa municipal visible. Entre las especificaciones técnicas dispuestas por la firma se detalla un lote de 10,80 metros por 33 metros, cocina, living comedor, baño, dos habitaciones, lavadero, entrada para auto y un amplio patio.

La situación plantea un escenario de incertidumbre sobre la continuidad del contrato locativo del espacio institucional, el cual fue reformado íntegramente con fondos públicos del Partido de Olavarría y hoy se capitaliza como un atractivo en el mercado inmobiliario privado.