Un auto chocó contra una protección de una estación de servicio tras impactar con una rotonda

Un automovilista protagonizó un fuerte hecho de tránsito este viernes por la mañana en la intersección de las avenidas Urquiza y Colón, donde impactó contra las estructuras de protección de una estación de servicio YPF.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando el conductor de una Chevrolet Meriva perdió el control del vehículo al transitar por la rotonda. A raíz de la maniobra, el rodado subió a la vereda y colisionó contra una defensa de caños instalada en el lugar para evitar este tipo de incidentes.

Pese a la gravedad del impacto, no se registraron personas heridas entre el personal que trabaja en la firma RAM YPF ni en los ocupantes del vehículo.

En el lugar del hecho trabajó el personal policial del Comando de Patrullas Olavarría (CPO) y efectivos de Control de Tránsito de la Municipalidad para ordenar la circulación y realizar las tareas correspondientes.