Graciela Analía Sabalza (Q.E.P.D.)

Este viernes 3 de julio de 2026 falleció en Olavarría graciela analía sabalza, a los 60 años de edad.

Su madre Amelia; su hijo Ramiro; su hermana Marcela; su hermano político Ricardo; sus sobrinos Renata y Agustín; sus hermanos en la fe, sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Bolívar, se desempeñaba como auxiliar docente y era vecina del barrio Hipólito Yrigoyen.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B», desde las 12:00 horas de este viernes, con horario de finalización a confirmar. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.