Murió un hombre por intoxicación con monóxido de carbono

Fue este sábado.

Un hombre de 51 años murió este sábado como consecuencia de una intoxicación con monóxido de carbono en una vivienda ubicada sobre calle Cortes al 1800.

De acuerdo con la información oficial, personal policial concurrió al domicilio tras un llamado al servicio de emergencias 911.

En el inmueble trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Olavarría, que constató una alta concentración de monóxido de carbono, mientras personal médico constató el fallecimiento.

También intervino Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La víctima fue identificada como Diego Rodolfo Chamorro.

La causa quedó caratulada como «Averiguación de causales de muerte» y es investigada por la UFI Nº 10, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, mientras se aguardan las actuaciones de rigor para confirmar las circunstancias del deceso.